Башкирский депутат подаст запрос в мэрию из-за наряда Бузовой, выступавшей перед детьми

Депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров намерен подать запрос в мэрию Уфы из-за наряда певицы Ольги Бузовой на VK Fest.

"Ольга Бузова на VK Fest в Уфе выступила в откровенном наряде. Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!" — написал депутат в Telegram-канале.

В Сети Бузовой уже припомнили, что она публично осудила "голую вечеринку", но сама для выступления на концерте в День защиты детей выбрала максимально "уместный" наряд.

Напомним, пять месяцев спустя после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой суды продолжают выносить решения по "фигурантам" мероприятия.