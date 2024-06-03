В Перми девятилетней девочке оторвало палец в фонтане

В Перми девятилетняя девочка получила травму правой ступни, бегая босиком по водосточным решеткам и чаше фонтана на эспланаде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ведомство проводит проверку по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Инцидент произошел днем, 2 июня. В соцсетях сообщается, что школьнице оторвало палец. Пострадавшая доставлена в больницу.

По данным краевого минздрава, ее состояние оценивается врачами как удовлетворительное, стабильное.

В пресс-службе администрации Перми, сообщают, что фонтан в момент инцидента находился в нормативном состоянии, при проведении осмотра дефектов обнаружено не было. Ежедневно перед началом работы подрядчик проводит осмотр фонтана. В случае необходимости дефекты, угрожающие безопасности, ликвидируются.

При этом в мэрии напомнили, что детям до 14 лет на территории фонтана следует находиться в сопровождении взрослых. Кроме того, запрещается осуществлять купание вне установленных мест, в том числе в фонтанах и иных местах, где выставлены информационные ограничительные знаки.