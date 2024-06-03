Зеленский может не поехать на саммит "большой семерки"

Президент Украины Владимир Зеленский может не поехать на саммит лидеров стран "Большой семерки".

Возможно, политик примет в нем участие в режиме онлайн, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Встреча состоится 13-15 июня в южной итальянской области Апулия, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Зеленский умоляет лидеров США и Китая принять участие в мирном саммите по Украине в Швейцарии. Реакция адресантов украинского президента при этом отличается. Так, Вашингтон просто молча игнорирует эти призывы: ранее стало известно, что президент США Джо Байден не поедет в Швейцарию, у него в это время будет важное мероприятие в Голливуде по сбору средств на собственную предвыборную кампанию. В Китае дают отчетливый сигнал: Пекин приедет на конференцию, где будет представлена и Россия, об этом говорится в заявлении китайского МИДа.

Про позицию Евросоюза, главы государств которого частично собираются в Швейцарию, известно, что в Брюсселе тоже видят смысл в проведении еще одной конференции – с участием России, но и швейцарскую встречу не хотят игнорировать. Так, источники издания сообщают, что министры иностранных дел ЕС хотят перехода к встречам с участием России уже осенью. Местом проведения таких переговоров могла бы стать Саудовская Аравия.