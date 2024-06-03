Наталья Поклонская намекнула на "пауков, плетущих паутину"

44-летняя Наталья Поклонская, последнее известное место работы которой – советник Генпрокурора России, опубликовала загадочный пост в своем Telegram-канале.

На одном снимке – она сама в летней одежде и дачной обстановке, на другой – паук черный эрезус, известный также как "паук божья коровка" – с характерными пятнами на теле. Ареал обитания этих насекомых широк, они живут в том числе в Крыму. Укус эрезуса черного вызывает крайне неприятные ощущения. В момент укуса чувствуется резкая боль, затем быстро наступает онемение. После этого в области укуса от 2-х до 6-и дней наблюдается скованность в движении и боль при надавливании

Подпись гласит: "Пауки и паучихи плетут паутины… пусть попадают в нее те, кто должен".

Этой весной Поклонская на время активизировалась в своих соцсетях и даже несколько раз публично выступила, затем намекнула на рождение второго ребенка и снова пропала из публичного поля.