МИД прокомментировал возможное применение ВСУ комплексов Patriot в небе над Россией

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Запад движется по пути эскалации конфликта на Украине. Так он прокомментировал заявление немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга, что Киев может применить комплексы Patriot для ударов по авиации ВС РФ в небе над российской территорией.

По словам Грушко, Россия предпримет все необходимые меры для нейтрализации угроз, передает ТАСС.

Дипломат также назвал перекладыванием с больной головы на здоровую слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москва якобы проводит гибридные атаки на границах государств НАТО.

Ранее Фройдинг допустил, что системы Patriot теперь будут также использоваться в районе Харькова и над Россией. Украина имеет несколько Patriot, поставленных Западом, две такие системы Киев получил от Германии.

При этом инициатива Германии по усилению противовоздушной обороны украинского режима руками европейских стран почти никем в Европе не поддержана.