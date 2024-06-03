Половина россиян не сможет поехать в отпуск летом, 40% из них – из-за отсутствия денег

53% россиян этим летом никуда не поедут отдыхать. Самая распространенная причина отсутствия отдыха – финансовая, о таких сложностях заявляют 39% тех, кто останется дома. Исследование проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Эта причина доминирует на протяжении всего периода наблюдений с 2019 г. (36-53%). Гораздо реже препятствуют отдыху работа (13%) или другие дела (6%), состояние здоровья (12%), огород или желание остаться дома (по 8%). Еще 7% отметили, что их останавливают маленькие дети, столько же просто не хотят куда-либо уезжать, планируют вместо отдыха заняться домашними делами 5%", - говорится в отчете социологов.

При этом отдыхать недалеко от дома россияне без средств на дальние поездки все же планируют: выезжать на природу, купаться, загорать (49%), отдыхать расслабленно, ничего не делать (22%), часть из них планируют посетить культурные места (19%) и достопримечательности (14%), а также выехать на дачу (15%).