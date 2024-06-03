ХК "Автомобилист" продлил контракт с форвардом Денежкиным

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" продлил контракт с центральным нападающим Максимом Денежкиным. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе клуба.

С форвардом заключено двустороннее соглашение. Контракт рассчитан на два года.

Максим пополнил состав "Автомобилиста" два года назад. В общей сложности Денежкин провел за уральскую команду 22 матча в КХЛ, в которых набрал 7 (3+4) очка.

Напомним, на прошлой неделе клуб из Екатеринбурга объявил о подписании контракта с нападающим Бренданом Лайпсиком. Одностороннее соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на два года.