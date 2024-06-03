03 Июня 2024
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Kim Hong-Ji

Грядет эскалация? Южная Корея приостановила действие "Пханмунджомской декларации"

Власти Южной Кореи начиная с 3 июня приостановили действие соглашения о реализации "Пханмунджомской декларации" в военной области до тех пор "пока не будет восстановлено доверие между двумя Кореями".

Соглашение, подписанное в сентябре 2018 г., направлено на устранение угрозы войны на Корейском полуострове, прекращение военной вражды, включая зону невооруженного наблюдения, и превращение Корейского полуострова в "постоянную зону мира". Оно было заключено в Пханмунчжоме — в том же месте, где в 1953 г. подписывалось перемирие по итогам Корейской войны. В китайской блогосфере даже появились спекуляции о том, что сегодняшняя денонсация соглашения может стать шагом к возобновлению боевых действий на полуострове.

Эксперт РИСИ Роман Лобов в беседе с Накануне.RU подчеркнул, что документ о перемирии продолжает действовать. Приостановлено именно соглашение 2018 г.

"В последнее время стороны минимально придерживались межкорейского военного соглашения для того, чтобы лишний раз не нагнетать обстановку. Особенностью нынешнего витка разногласий между КНДР и РК стало, например, то, что в Пхеньяне сравнительно сдержанно реагируют на активизацию совместных американо-южнокорейских учений и их переход к фактически непрерывному циклу, не поддаваясь на провокации со стороны США и союзников. Например, КНДР пока воздерживается от возвращения соединений КНА в демилитаризованную зону", - рассказал он.

В то же время, положения этого документа препятствовали возобновлению учений РК и США в районе Северной разделительной линии, хотя маневры в непосредственной близости от ДМЗ уже неоднократно проводились. Кроме того, Южная Корея в целом воздерживалась от возобновления полномасштабной визуальной и звуковой пропаганды в направлении Северной Кореи (ограничиваясь точечными акциями в виде установки новогодней ёлки в ДМЗ в канун Рождества 2023 г., а также попустительством акциям отдельных южнокорейских НКО по отправке агитационных зондов на территорию КНДР).

"Отмена соглашения стала своего рода признанием сложившегося к настоящему времени порядка вещей: недоверия сторон друг другу (в том числе и этим мотивирован целый ряд событий, связанных с корректировкой курса КНДР и РК к развитию межкорейских отношений, включая решение Сеула денонсировать двустороннее военное соглашение), выход США и РК на непрерывный режим проведения совместных учений и аналогичный ответ со стороны КНДР", - добавил Роман Лобов.

Теги: Пханмунджомская декларация, Южная Корея, КНДР


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