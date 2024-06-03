Российские олигархи с начала года разбогатели более чем на 1,5 трлн рублей

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые пять месяцев года увеличилось на 17,762 миллиарда долларов (около 1,5 трлн рублей по нынешнему курсу, что сопоставимо с планируемым дефицитом бюджета РФ за 2024 год), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех вновь прибавил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС). Он занял шестую строчку рейтинга. Состояние предпринимателя увеличилось на 6,28 миллиарда долларов - до 25,1 миллиарда.

Первое место в рейтинге занял один из совладельцев компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние увеличилось за пять месяцев на 54,4 миллиона долларов — до 31 миллиарда. На втором месте - совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов, его состояние увеличилось на 2,78 миллиарда долларов и составило 27,4 миллиарда. Зза ним следует бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин с прибавкой на 1,84 миллиарда до общего состояния в 25,8 миллиарда долларов.

Напомним, в 2023 году состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $50,012 млрд, или 4,5 трлн рублей, что сопоставимо с дефицитом бюджета РФ за два года - 2023-й и 2024-й.

Минфин в мае 2024 года предложил с 2025 года ввести пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ, для доходов свыше 50 млн рублей налог составит 22%. Антон Силуанов полагает, что богатые россияне вряд ли начнут уходить от уплаты налогов из-за ожидаемого введения прогрессивного НДФЛ, ведь за это предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.