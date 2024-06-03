В летних лагерях Среднего Урала нашли почти 400 нарушений

В ходе подготовки к летней оздоровительной кампании в Свердловской области было выявлено 375 нарушений, связанных с требованиями пожарной безопасности. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель главного госинспектора по пожарному надзору региона Сергей Махнев.

По его словам, было проверено 1 тыс. 290 организаций, 19 лиц привлечено к административной ответственности, и еще пять материалов направлены в суд. Они касаются нарушения сроков, которые давались на устранение выявленных нарушений пожарной безопасности. Тщательно проверялись и загородные лагеря, которые особенно подвержены риску лесных пожаров.

"По состоянию на 30 мая 161 объект организации отдыха детей и их оздоровления имеют нарушения требований пожарной безопасности. При этом, на 10 объектах нарушения требований пожарной безопасности не устраняются более двух лет. Основные требования - это несоответствие требованиям путей эвакуации и выходов и неисправная система противопожарные защиты. Из 161 объекта на 129 объектах эксплуатируется система с истекшим сроком, установленным изготовителем. На сегодняшний день проводится их плановая замена", - рассказал Махнев.

Он также добавил, что основные силы будут сосредоточены на проведение профилактических работ. Те же учреждения, где не было замечено нарушений, также не оставят без внимания - в них будут проведены профилактические визиты.

Всего в этом году в лагерях будут отдыхать 464 тыс. детей: 130 тыс. - в дневные лагеря, 79 тыс. - в загородные, 18 тыс. - в санатории и порядка 1,3 тыс. уже отправились на каникулы на побережье моря.