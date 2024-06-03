В чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге примут участие более 800 спортсменов

Чемпионат России по легкой атлетике состоится в Екатеринбурге в августе нынешнего года, участие в нем примут сотни спортсменов. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Чемпионат пройдет с 14 по 19 августа 2024 года. Соревнования организуют на стадионе "Калининец". Ожидается, что они станут тестовым мероприятием Всемирных игр дружбы.

Планируется, что участие в чемпионате России по легкой атлетике примут более 800 спортсменов из 70 регионов страны. Они будут состязаться в 46 дисциплинах. В рамках турнира также пройдет финал серии стартов "Королева российского спорта", в том числе с участием сильнейших белорусских спортсменов. Организатором соревнований выступит Всероссийская федерация легкой атлетики.

Напомним, на прошлой неделе был создан оперативный штаб по проведению Всемирных игр дружбы, которые пройдут в Екатеринбурге осенью 2024 года.