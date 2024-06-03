Усть-Балыкское месторождение "РН-Юганскнефтегаза" отмечает 60-летие с начала промышленной эксплуатации

Усть-Балыкское месторождение "РН-Юганскнефтегаза" отмечает 60-летие с начала промышленной эксплуатации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Открытие Усть-Балыкского объекта стало ключевым моментом в истории освоения Среднего Приобья и толчком для развития всей Западной Сибири.

Первые буровые работы на объекте начались через два года после открытия - в 1963 году. А уже в 1964 была пробурена пробная промышленная скважина № 51. 21 октября 1964 года она дала первую нефть, что ознаменовало начало промышленной эксплуатации. Рост добычи не заставил себя ждать: в 1965 году объем достиг 144 тыс. тонн, а в 1966 году - уже 850 тыс. тонн.

Разработка Усть-Балыкского нефтяного месторождения оказала огромное влияние на экономическое и социальное развитие региона. Благодаря открытию залежи началось активное строительство инфраструктуры, включая дороги, жилье и объекты социальной сферы. В 1967 году было создано Усть-Балыкское управление буровых работ, что стало важным элементом в системе нефтедобычи региона.





Вокруг месторождения выросли новые города и поселки, такие как Нефтеюганск, который был основан в 1967 году и стал третьим по размеру городом в Югре.

"Это месторождение можно по праву назвать "кузницей кадров". С самого начала разработки здесь работали специалисты, чей опыт и знания стали фундаментом для последующих достижений в нефтедобыче", - отметил бывший оператор ППД первой бригады цеха Усть-Балыкского месторождения Валерий Гурьев.

На сегодняшний день Усть-Балыкское месторождение по-прежнему остается ключевым активом в структуре добычи компании "РН-Юганскнефтегаз". По состоянию на 2024 год, накопленное количество добытой нефти превысило 500 млн тонн. Современные технологии и методы управления позволяют эффективно разрабатывать этот участок, обеспечивая стабильный уровень добычи.

Рабочий процесс упрощают современные технологии. Сейчас практически все скважины оборудуются датчиками телеметрии - навигационными системами, черной работы стало меньше.

Компания "РН-Юганскнефтегаз" планирует продолжить работу над увеличением коэффициента извлечения нефти, внедрением цифровых технологий и улучшением экологической безопасности производства. Эти усилия направлены на то, чтобы обеспечить стабильное развитие и вклад в экономику на долгие годы вперед.