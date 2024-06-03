В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый ранее закон об иноагентах после преодоления президентского вето.

Закон вступает в силу сразу же. В течение двух месяцев Министерство юстиции Грузии создаст свой реестр иностранных агентов. Иностранными агентами будут признавать неправительственные организации и СМИ, у которых более 20% доходов формируются за счет поступлений из других стран.

Закон об иноагентах вызвал массовые протесты в Грузии – с беспорядками, столкновениями с силовиками и многочисленными задержаниями. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, но парламентское большинство преодолело его простым голосованием в том же парламенте.

Евросоюз ранее пригрозил Грузии отзывом статуса страны-кандидата в члены ЕС, если закон будет принят. Санкции намерены ввести и власти США. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" назвала эти угрозы попыткой вмешательства во внутренние дела страны.