СМИ: Следующим участником "губернаторопада" может стать глава Республики Алтай

СМИ сообщают о возможном продолжении "губернаторопада": якобы, глава Республики Алтай Олег Хорохордин в ближайшее время может уйти в отставку следом за губернаторами Югры и Самарской области – об этом сообщают неназванные источники "Ведомостей" в регионе и в администрации президента. Впрочем, глава республики может смениться и в ходе предстоящих плановых выборов, которые состоятся в регионе в сентябре.

К концу подходит первый срок Хорохордина на посту главы Алтая – в 2019-м году он был избран 59% голосов избирателей. До прихода на эту должность участвовал во втором потоке программы развития кадрового управленческого резерва, работал в управлении президента по внутренней политике, в аппарате правительства России.