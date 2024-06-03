Сбой платежных терминалов произошел в магазинах "Верный" по всей России

Массовый сбой платежных терминалов произошел в магазинах "Верный" по всей России, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, третий день у людей не проходит оплата за продукты, рассчитаться можно только наличными.

Также не работают кассы самообслуживания, сайт и мобильное приложение сети недоступны.

В "Верном" заявили, что сбой связан с хакерской атакой на серверы компании. В пресс-службе отметили, что проблемой занимаются специалисты.

Ранее масштабный сбой произошел в работе логистической компании СДЭК. Он затронул приложение и сайт компании. В СДЭК на несколько дней вынужденно приостановили выдачу и прием отправлений, чтобы избежать ошибок при ручной обработке.