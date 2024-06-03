В Пекине заявили, что MI6 завербовала двух китайских чиновников

Служба внешней разведки Соединенного Королевства MI6 завербовала супружескую пару чиновников из центральных государственных органов Китая, заявляет Министерство государственной безопасности КНР.

По информации ведомства, уличенные в шпионаже - китайский гражданин по фамилии Ван, обучавшийся в Великобритании по программе двусторонних обменов в сфере образования, и его жена.

Как утверждают в Китае, сначала Ван за деньги предоставлял британской стороне так называемые консалтинговые услуги. В дальнейшем он прошел профессиональную подготовку в MI-6 и был отправлен в КНР, передает ТАСС.

Ранее в Китае заявили, что за последние годы выявили несколько случаев шпионажа в космической сфере. Предотвращена утечка данных.

Министерство государственной безопасности страны сообщило, что "раскрыло многочисленные случаи шпионажа в аэрокосмическом секторе, разоблачив гнусные действия спецслужб некоторых стран, пытающихся проникнуть в нашу аэрокосмическую сферу и украсть ее секреты".