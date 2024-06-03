Юргинский район первым в Тюменской области завершил посевную

Юргинский район первым в Тюменской области завершил посевную, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Яровой сев здесь выполнен более чем на 30 000 гектарах. 27 500 гектаров отведены под зерновые и зернобобовые культуры. На 1 300 гектаров выполнен посев однолетних трав. 1 100 га заняли посевы рапса. 284 гектаров отведены под картофель.

Следующий этап — химическая обработка посевов сельскохозяйственных культур и обработка паров.

В целом по Тюменской области яровой сев завершен на 87%. При этом: зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 88%, картофель и овощи — на 84%, полностью выполнен план по посеву технических культур, сейчас аграрии работают с перевыполнением плана.

Напомним, в Тюменской области сеют пшеницу, овес, ячмень, горох, кукурузу, рапс, лен, садят картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, различные виды салата. Несколько хозяйств региона осуществляют экспериментальные посевы подсолнечника, чеснока и горчицы. Также аграрии работают в ягодных садах, где выращивают смородину, черноплодную рябину, облепиху.

За 80 лет тюменские аграрии увеличили среднюю урожайность сельхозкультур на 250%. За историю региона этот показатель вырос с 7,9 до 21,2 центнеров с гектара.

Средняя урожайность — 21,2 центнера с гектара. Лидеры собирают со своих полей и вовсе "кубанские" 40-50 центнеров с гектара. На экспериментальных полях новые сорта тюменских ученых показывают потенциальную урожайность почти в 68 центнеров с гектара.