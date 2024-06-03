РПЦ и Роспатент хотят запретить товарные знаки с религиозной символикой

РПЦ и Роспатент готовят законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой. Также предлагается запретить использовать религиозные коннотации для названий коммерческих компаний.

Церковь возмущают вина "Душа монаха", "Исповедь грешницы", сигареты "Saint George", а также товарные знаки "Кроткая монашка" и "Батюшка онлайн", передает "Коммерсант". В РПЦ считают, что такие названия могут оскорбить чувства верующих, а регистрация таких товарных знаков противоречит принципам морали.

При этом уже существующие названия, вроде бы как оскорбляющие чувства верующих, в РПЦ запретить не предлагают – закон не будет иметь обратной силы.

Эксперты отмечают, что такой закон может создать проблемы для бизнеса, при этом указывают, что многие церковные организации сами занимаются производством алкогольных напитков, в том числе – идущих на розничный рынок (а не только для использования в церковных обрядах).

Юристы указывают, что запрет на регистрацию аморальных товарных знаков есть в Гражданском кодексе и сейчас, непонятно, зачем нужно уточнение.