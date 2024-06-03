В Кольцово рассказали об обстановке с гигантскими очередями в аэропорту

В международном терминале екатеринбургского аэропорта Кольцово столпились огромные очереди. И речь идет не о сотнях, а о тысячах пассажиров. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

Все началось сегодняшней ночью. Пассажиры международных рейсов по прибытии в Екатеринбург были вынуждены по несколько часов толпиться в терминале без возможности выехать в город.

Как оказалось, причиной стало смещение авиакомпаниями графиков полета в Екатеринбург авиарейсов, следовавших с курортов. В результате вышло так, что сразу несколько широкофюзеляжных самолетов прибыли в аэропорт практически в одно время.

"В итоге в зону паспортного контроля единомоментно прибыло свыше тысячи пассажиров. Службами аэропорта в этой ситуации были приняты все необходимые оперативные решения для обслуживания этих рейсов. Явление было временным. Аэропорт работает штатно", - объяснили в пресс-службе.

Там также опровергли информацию о том, что часть международного терминала закрыта на ремонт.