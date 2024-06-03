В Музейном комплексе в Верхней Пышме пройдет фестиваль мотокультуры, музыки и спорта

Музейный комплекс в Верхней Пышме станет одной из главных площадок фестиваля "Движение".

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта пройдет в Верхней Пышме и Екатеринбурге 8 и 9 июня. Музейный комплекс станет одной из главных площадок двухдневного праздника. Именно на территории музея 8 июня пройдет открытие фестиваля "Движение" и отсюда стартует мотопарад, в котором примут участие мотоклубы и байкеры из разных регионов России.

Впервые в России сцену установят на самом большом в мире БелАЗе – 8 июня в 12:00 на нем выступит сибирская группа OTYKEN. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Музейного комплекса, гостей фестиваля будут радовать группы "Комната 60" (стильный качественный блюз); DJ WIDE – наставник нескольких поколений уральской школы скрэтч-мастерства, и 4MAL (Евгений Свалов) – диджей и радиоведущий, руководитель музыкально-просветительского проекта "Русская кибернетика". А 9 июня на сцене в Музейном комплексе выступят екатеринбургский диксиленд-оркестр Kickin’ JassOrchestra, блюз-рок группа BobandtheMonsters и кавер-группа "Каникулы". Хедлайнером площадки станет группа "Обе две", которая выступит в 19:00.

В воскресенье, 9 июня, в Музейном комплексе будет интересно семьям с детьми разных возрастов. С 13:00 для них пройдут интересные и познавательные мастер-классы: дети и их родители смогут научиться ткачеству на бердышке, сделать свечи, игрушки-антистресс, брелоки, расписать деревянные дощечки. Участие в мастер-классах – бесплатное.

В дни фестиваля на площадке будут работать ярмарка товаров ручной работы и фудкорт. Заключительным аккордом станет ретро-ралли: классические советские и иностранные автомобили приедут в Верхнюю Пышму из Екатеринбурга.

К слову, на площадках фестиваля в Екатеринбурге также планируется много интересного: зрелищные соревнования мотоспортсменов на улице 8 Марта, водное шоу в акватории городского пруда, кастом-шоу в Уральском центре развития дизайна (Исторический сквер), литературный фестиваль в парке спорткомплекса "Динамо", концерты и многое другое.

Подробную программу фестиваля "Движение" можно посмотреть на его официальном сайте.