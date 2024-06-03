03 Июня 2024
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Фото: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз

Лучшие уличные театры страны дали представления в Ноябрьске и Муравленко

На Ямале завершился фестиваль "Родной город. Энергия детства". В День защиты детей в Ноябрьске и Муравленко выступили труппы уличных театров и цирков из разных регионов страны, лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Как рассказали Накануне.RU организаторы, фестиваль был приурочен к Году детства на Ямале. Культурное событие с 2014 года проводит "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".

"Для нас важно чтобы в городах, где мы работаем, где живут наши сотрудники и их семьи, было как можно больше масштабных и популярных проектов", – рассказал генеральный директор предприятия Алексей Огородов. Он отметил, что выступления профессионалов театрального и циркового искусства способствуют развитию культуры и творческих индустрий в регионе.

В Ноябрьске показали шоу от екатеринбургского цирка "Арлекино" и спектакль "Небесная карусель". В Муравленко – постановки московского театра "Высокие братья" и тюменской труппы "Добрая сказка". В рамках фестиваля в Муравленко также организовали аудиотур в формате танцевальной прогулки, посвящённый 40-летию города. Кроме того, жители северных городов стали участниками интерактивного спектакля уфимского театра в гриме De bufo.

"Замечательно, что при формировании программы фестиваля "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» прислушивается к запросам жителей. Программа мероприятий всегда масштабная и насыщенная, она становится настоящим подарком для муравленковцев и занимает почетное место в календаре больших культурных событий города", – отметила заместитель главы администрации Муравленко по социальным вопросам Наталья Тягунова.

В разные годы главными темами фестиваля становились театр, живопись, литература, музыка, фотография, а партнерами выступали Анатолий Вассерман, битбоксер Вахтанг, рэпер ST, мультимедийный музей "Люмьер-Холл", мультиинструменталисты Александр и Юрий Компанейцы и другие. Большой праздник проходит в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

По словам директора программы Ярины Сугаковой, фестиваль знакомит ямальцев с новыми форматами искусства, объединяющими театр, музыку и цирк. "Такие яркие события в арктических городах помогают творческой самореализации людей и дают возможность интересно и насыщенно провести время всей семьей", – подчеркнула она.

Теги: Родной город, Энергия детства, фестиваль, Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз


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