Новый глава Югры погрузится в жизнь округа через поездки и общение с жителями

Уральский полпред Владимир Якушев представил в Ханты-Мансийске и.о. главы Югры Руслана Кухарука. Торжественную церемонию посетили, например, теперь уже экс-губернатор округа Наталья Комарова, депутаты окружной думы. После новый руководитель провел первое заседание правительства автономии. Подробнее о том, каким стал для Руслана Кухарука первый рабочий день в новом статусе, читайте в материале Накануне.RU.

30 мая 2024 г. Наталья Комарова, руководившая нефтяной житницей 14 лет, объявила о своей отставке. Мэр Тюмени и уроженец югорского Урая Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы округа – пост ему предложил президент Владимир Путин, и политик согласился. 2 июня новый руководитель Югры прибыл в Ханты-Мансийск. Представил исполняющего обязанности губернатора уральский полпред Владимир Якушев. По его словам, Кухарук хорошо знаком с уникальностью и потенциалом богатой территории.

"Уверен, что его профессионализм поможет выстроить грамотную работу в команде и выполнить поставленные главой государства задачи по дальнейшему развитию региона, по выполнению указов президента по достижению национальных целей до 2030 и 2036 г. Важнейшая задача, которую должен выполнить Руслан Николаевич, – удержать высокую планку, удержать и продолжить все те программы, которые под руководством Натальи Владимировны сегодня реализуются на территории Югры", - сказал Якушев.

Кухарук как человек энергичный и молодой должен двигаться вперед и ни в коем случае не останавливаться на достигнутом, считает полпред.

"Руслан Николаевич, хочу пожелать вам на новом месте работы удачи и успехов. Надеюсь, что будет сохранена преемственность – важнейший принцип работы в органах власти", - сказал Якушев.

Якушев напомнил, что за те 14 лет, что Югрой руководила Наталья Комарова, в округе запущены новые масштабные инфраструктурные проекты. Комплекс мер социальной поддержки, который принят на территории Югры, максимально в стране направлен на поддержку населения, сбалансирован, отвечает чаяниям жителей, которые проживают сегодня на территории автономного округа. Владимир Якушев поблагодарил Наталью Комарову за эффективную командную работу регионального правительства, органов местного самоуправления и территориальных федеральных органов исполнительной власти. Взяв слово, Кухарук отметил, что Югра для него – родной регион.

"Знаю, чем живет Югра, то, что говорят люди, чем они хотели бы заниматься и как они хотели бы, чтобы развивалась их территория. Проекты, которые начинались еще при первом губернаторе Югры Александре Филипенко, и которые были запущены Натальей Комаровой, говорят о том, что Команда Югры – одна из самых эффективных управленческих команд в нашей стране. Проекты, которые были реализованы, базировались на мнении, обращениях, идеях жителей", - сказал Кухарук.

Врио главы Югры обратился и к жителям автономного округа.

"Как и всегда, для меня приоритетом является мнение людей. Обратная связь должна работать, и это должно быть ключевым в нашей с вами работе, в том числе при формировании стратегических планов развития муниципалитетов Югры. Обращаясь ко всем жителям, хотел бы сказать о том, что это будет основным приоритетом нашей с вами совместной деятельности. Не перенаправляя, не отнекиваясь, а одной дружной командой, как это было всегда, будем откликаться на обращения и инициативы жителей Югры", – заявил Руслан Кухарук.

Председатель думы Югры Борис Хохряков от лица команды единомышленников-депутатов поблагодарил Наталью Комарову за конструктивную работу, которая велась на протяжении 14 лет, в том числе за особое внимание к депутатскому корпусу. Обращаясь к Руслану Кухаруку, Хохряков добавил, что депутаты окружной думы продолжат поддерживать проекты, которые нацелены на развитие региона.

"Руслан Николаевич, мы знаем вас как профессионала, патриота, человека, который много делал для развития Тюмени, поэтому желаем вам успехов на этом пути. В зале находятся депутаты думы Югры, представители исполнительных органов власти наших муниципалитетов. Мы всегда готовы поддержать те добрые начинания, которые будут нацелены на дальнейшее развитие Югры", – сказал Борис Хохряков.

После окончания церемонии представления Кухарук провел первое заседание правительства автономного округа, которое прошло в расширенном составе. В нем поучаствовали руководители государственных органов Югры, представители правоохранительных органов, главы муниципальных образований округа.

"Будем работать по главному принципу преемственности. Общие стратегии и линии, которые сегодня являются ключевыми в части развития Югры, муниципалитетов будут сохранены", - сказал Кухарук.

На заседании Кухарук изучил оперативную обстановку с паводком и лесными пожарами в муниципальных образованиях и принимаемые решения для обеспечения безопасности югорчан, объектов экономики. Также руководитель поручил профильным заместителям и главам муниципалитетов сделать срез мнений югорчан по каждому направлению работы органов власти, подготовить предложения по решению проблем, определить сроки реализации. Также Кухарук анонсировал рабочие поездки в муниципальные образования. Их руководителям поручено представить программы развития территории, за которую они ответственны. В программы должны войти, например, градостроительные и экономические планы развития тех или иных городов и районов.

Сенатор Совета Федерации от Югры Александр Новьюхов написал в своем telegram-канале, что все обозначенные Кухаруком цели понятны и достижимы, но главное – в полной мере соответствуют ожиданиям земляков.

"Комплексная работа в интересах региона и югорчан, безусловно, будет продолжена на всех федеральных площадках", - считает политик.

Депутат Госдумы Вадим Шувалов считает, что озвученная Кухаруком идея о диалоге с жителями важна потому, что, имея обратную связь, можно выстраивать великолепную работу и достигать хороших результатов. Председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова уверена, что Югра при новом губернаторе продолжит улучшать условия для жизни северян.

"Очень важно опираться на мнения людей при принятии решений. Так было в Югре на протяжении многих лет. Очень радует, что Руслан Николаевич, будучи временно исполняющим обязанности губернатора нашего региона, будет придерживаться такого же направления", - написала Маганова в своем telegram-канале.