На Украине подняли тариф на электричество на 64%

С 1 июня на Украине повысили тариф на электричество для населения на 64%. Новый тариф - 4,32 гривны за киловатт-час (около 10 рублей).

Исключение сделано только для тех, кто обогревает дома электроотопительными установками, но их объемы потребления и так очень велики. Для них тариф составит 2,64 гривны за кВт*ч при потреблении до 2000 кВт*ч и 4,32 гривны свыше этого показателя.

Можно отметить, что до 2014 года тариф на электроэнергию на Украине составлял всего 26 копеек при потреблении до 150 кВт*ч. То есть за 10 лет рост составил более 15 раз. В том числе за последний год - в три раза. Рост тарифа на свет очень скоро потянет за собой и другие тарифы, предупреждают эксперты.

При этом в 2022 году Зеленский подписал мораторий на повышение коммунальных тарифов, согласно которому тарифы замораживались до окончания военного конфликта. Но давление МВФ вынудило его отказаться и от этого обещания.

Украинский режим оправдывает повышение тем, что нынешний тариф давно не покрывает себестоимости генерации. А повреждения объектов энергетики еще больше ухудшили ситуацию. Но само по себе повышение тарифов никак не повлияет на отключения света.

Характерно, что дифференциации тарифа в зависимости от потребленного объема энергии не будет. То есть потреблять меньше, чтобы платить по более низкому тарифу, не имеет смысла - тариф один. Эта идея обсуждалась, чтобы сохранить хоть какие-то льготы для бедных, но в итоге режим пошел на самому жесткому варианту.

Для сравнения, в ДНР, которая в 2014 году тоже стартовала с украинских тарифов, сейчас тариф составляет 1,10 рубля при потреблении до 70 кВт*ч и 2,54 рубля - свыше 70. С 1 июля он дожен быть повышен на 17%. Однако средний тариф все равно останется в 5-7 раз ниже.

Украинские телеграм-каналы давно писали о том, что МВФ требует резко поднять тариф на свет. Как сообщает источник в офисе Зеленского, МВФ в меморандум с киевским кабмином записал пункт, который обязывает местный режим до 2026 года поднять тарифы до европейского уровня.