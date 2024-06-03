Андрей Травников: Важно обеспечить, чтобы каждый квадратный метр заменённого асфальта дорог служил долго

03 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников: Важно обеспечить, чтобы каждый квадратный метр заменённого асфальта дорог служил долго

Губернатор Новосибирской области провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом о результатах гарантийного обследования объектов транспортной инфраструктуры выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Всего сейчас на гарантии находятся 906 объектов, из них 458 – объекты местной сети в муниципальных районах и городских округах, 448 объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». Из 458 объектов местного значения, обследование гарантийных обязательств проведено на 352 объектах, из которых дефекты выявлены на 92. По 106 объектам Новосибирска обследование будет завершено до 07.06.2024. Отмечается, что отсутствие выявленных замечаний имеет прямо пропорциональную связь с количеством обученных сотрудников по программе повышения квалификации, что на практике доказывает эффективность обучения.

Андрей Травников отметил, что регион увеличивает объём обучения специалистов, предъявляет жёсткие требования к разметке в Новосибирске, двукратно увеличивает объём проводимого независимого контроля.

"Ведётся стопроцентная фотовидеофиксация работы асфальтобетонных лабораторий, по всем проверкам сохраняется архив. Минтранс правильно подсказывает городу Новосибирску известную технологию, которая позволяет продлить жизнь асфальтового покрытия – это герметизация трещин. Эта рекомендация актуальна и для ТУАД. У нас на региональных дорогах пока что не везде используется такая технология. Определённые результаты есть, количество гарантийных дефектов из года в год постепенно снижается, объём работ, которые необходимо проводить для устранения этих дефектов, также снижается. Но успокаиваться нельзя, надо работать по всем направлениям – ужесточение контроля, расследование, выявление и устранение причин появления дефектов из-за нарушения технологий, обучение специалистов как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика. Продолжаем биться за повышение качества ремонтных и строительных работ на нашей сети улиц и дорог. Очень важно обеспечить, чтобы каждый квадратный метр заменённого асфальта служил долго. Мы добились удлинения сроков гарантийных обязательств. Но качественно выявлять дефекты – не самоцель. Самоцель – чтобы этих дефектов не появлялось", – подчеркнул Губернатор.

(2024)|Фото: nso.ru

Проведённый минтрансом анализ показал снижение удельного веса значимых дефектов в 2024 году до 47,7% (309 замечаний из 648), по сравнению с предыдущими годами. Также наблюдается снижение количества образуемых гарантийных дефектов по отношению к общему количеству объектов, находящихся на гарантии, с 62% в 2022 году до 54% в 2024, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

Ремонт дороги по улице Азина(2022)|Фото: Накануне.RU

В целях повышения качества выполняемых работ и минимизации дефектов, возникающих в гарантийный период, министерством продолжается работа по реализации ежегодных мероприятий: проведение своевременной контрактации; контроль подготовки подрядных организаций к дорожно-строительному сезону; независимый контроль; еженедельный «проектный офис»; обучение муниципальных служащих. По сравнению с прошлым годом, в 2024 году обучено в 2,5 раза больше специалистов – 213 человек (в 2023 – 85).

(2024)|Фото: nso.ru

Учитывая, что в этом году мэрии Новосибирска выделено дополнительно 200 млн рублей на выполнение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в том числе на нанесение разметки термопластиком в аварийно-опасных местах, на рубежах контроля фотовидеофиксации и вблизи общеобразовательных учреждений, внимание министерства направлено на соблюдение заказчиком контроля материалов и технологию применения.

Выполненные в 2023 году работы по заливке трещин на ул. Станционной показали свою эффективность, обеспечив сохранение потребительских свойств автомобильной дороги. Мэрии Новосибирска предлагается максимально распространить эту практику по всей сети местных дорог.

Теги: андрей травников, транспортная инфраструктура, независимый контроль ремонтов дорог


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети