В Тюменской области на "трассе смерти" опрокинулся пассажирский автобус

В Тюменской области на 128 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, прозываемой в народе "трассой смерти", произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и внедорожника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

После столкновения автобуса "ПАЗ" с автомобилем "Хавал" из Тарко-Сале, нарушившим правила дистанции, автобус опрокинулся через разделительное ограждение.

Сообщается, что автобус ехал по маршруту Ярково - Бачелино. Пассажиров в нем не было. 51-летний водитель автобуса госпитализирован с тяжелой травмой позвоночника.

Обстоятельства ДТП выясняются.