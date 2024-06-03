Мошенники обманули жителя Екатеринбурга по видеосвязи из "кабинета следователя"

Житель Екатеринбурга лишился миллионов рублей по новой мошеннической схеме. Лжесиловики обманули его по видеосвязи.

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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, жертвой аферистов стал 60-летний индивидуальный предприниматель. Все началось с того, что ему позвонил "представитель сотовой компании" и попросил уточнить паспортные данные, а также сообщить код из SMS. После этого мужчина оказался втянут в целый спектакль, разыгранный мошенниками. С ним поочередно общались "сотрудники Госуслуг", "МВД" и "Центрального Банка". Аферисты даже позвонили по видеосвязи, продемонстрировав "кабинет следователя" и самого "силовика", который почему-то был в гражданской одежде.

В итоге "ведущий специалист по недопущению мошеннических действий" убедил уральца взять два кредита в разных банках и отправить деньги на указанные счета. Только после этого тот вспомнил, что не так давно полицейские приходили к нему домой и предупреждали о подобных мошеннических схемах. Всего он лишился 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полиция в очередной раз призывает не вступать с неизвестными в телефонные разговоры, касающиеся денег и персональных данных. Кем бы не представлялись звонящие, нужно прекратить разговор и самостоятельно обратиться в сотовую компанию или банк.

Напомним, недавно житель уральского города Алапаевск стал жертвой телефонных мошенников. При этом он понял, что ему звонят аферисты, но все равно перевел им более 800 тысяч рублей.