Президент РАН обвинил ЕГЭ в кадровых проблемах российской науки

Проблема кадров в российской науке связана в том числе с начальной школой и со школой в целом, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

"Сейчас нас тревожит, что количество сдающих ЕГЭ по физике упало в разы за последние несколько лет. Даже стали заменять физику информатикой, но это абсолютно разные вещи. Мы считаем, что надо это дело исправлять. Необходимо поднимать значимость точных наук, математики, физики", — сказал Красников в интервью РБК.

По его мнению, непопулярность точных наук связана в том числе с подготовкой преподавателей. "Недавно обсуждал этот вопрос с учителями значимых школ, которые находятся высоко в рейтингах общеобразовательных учреждений, и они говорят, что нужно заниматься подготовкой преподавателей", — отметил он.

Также Красников считает, что ЕГЭ вызывает у детей "психоз": "Они стали меньше думать, а больше стали угадывать".

Еще в марте член-корреспондент РАН Алексей Савватеев направил в Рособрнадзор обращение, в котором указал, что там, где больше всего не хватает учителей-предметников, намного ниже баллы по ЕГЭ. Например, в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге более 10% участников получают 80 и более баллов на профильном ЕГЭ по математике, а в Иркутской области и Красноярском крае — 2%. Сам ЕГЭ должен обеспечивать равные шансы, но возможности в регионах разные.

Также мы сообщали, что на протяжении последних лет в России наблюдается постоянное снижение количества выпускников школ, которые сдают профильную математику и физику на ЕГЭ и могут поступить на технические специальности. Так, в 2023 году профильную математику сдавали 282 тыс. выпускников, тогда как еще в 2019-м — 367 тыс. И если в 2019 году госэкзамен по физике выбрали 149,4 тыс. выпускников, то в 2023 — всего 89 тыс.