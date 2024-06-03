Алаудинов: "Ахмат" перебросили в Белгородскую область для создания буферной зоны

Бойцы спецназа "Ахмат" переброшены в Белгородскую область, чтобы создать близ российского приграничья буферную зону, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, бойцы спецназа уже приступили к выполнению задач в приграничных районах Харьковской области.

Алаудинов добавил, что бойцы "Ахмата" задействованы на разных участках по всей линии боевого соприкосновения, где необходимо прикрытие, передает ТАСС.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях "санитарную зону".

В мае ВС РФ начали наступление в Харьковской области. На прошлой неделе глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ отступили почти на десять километров на важных участках в Харьковской области.