Житель Первоуральска отсудил у ПАО "Т Плюс" компенсацию за ремонт после прорыва трубы с кипятком

Житель Первоуральска менее чем за 1,5 года был вынужден дважды ремонтировать свою квартиру по вине ПАО "Т Плюс". Причиной тому прорыв трубы горячего водоснабжения, ответственность за которую несет компания. Подробнее об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Первый инцидент произошел в январе 2022 года, когда на улице Вайнера произошел прорыв трубы. Пар от кипятка проник в квартиру первого этажа рядом стоящего дома, где проживает Сергей. Из-за этого пострадала отделка жилья, ремонт которой, согласно заключению специалиста, составила 127 тыс. 426 рублей. Мужчина обратился в управляющую компанию, однако там указали на ПАО "Т Плюс", на чьем балансе и находится прорвавшаяся труба. В компании же на претензию Сергея так никто и не ответил.

Постепенно разбираясь с последствиями первой аварии, уральца настигла вторая. В апреле 2023 года произошла аналогичная ситуация с прорывом трубы, из-за чего ущерб увеличился уже до 236 тыс. 350 рублей.

Сергей обратился в Ленинский суд Екатеринбурга с требованием взыскать с ПАО "Т Плюс" и ООО "Комфорт-Сервис Первоуральск" стоимость восстановительного ремонта в размере 236 тыс. 350 рублей, расходы на заключения специалистов – 23 тыс. рублей, на представителя в суде – 30 тыс. рублей, почтовые расходы – 954 рубля и госпошлину – 3 749 рублей.

Суд удовлетворил требования частично, взыскав все затребованные суммы, но только с ПАО "Т Плюс". Более того, сумма госпошлины была увеличена до 5 тыс. 563 тыс. рублей. Ответчик с этим не согласился и попытался обжаловать решение в Свердловском областном суде, однако не нашел там поддержки. Решение суда вступило в законную силу.