В РАН извинились перед ученой, которую не пустили на общее собрание

Российская академия наук принесла извинения ученому-лингвисту Анне Пичхадзе, которую не пустили на общее собрание РАН представители ФСО. Отмечается, что президента России (которого охраняет ФСО) на собрании не было, но зато шла речь о создании попечительского совета РАН, который президент академии Геннадий Красников просить возглавить Владимира Путина.

В интервью РБК Красников заявил, что "черных списков" в администрации РАН не готовили, он назвал инцидент с Пичхадзе "недоразумением".

Ранее в СМИ появилась информация о существовании некого "черного списка" ученых, которых сочли нежелательными для присутствия на собрании РАН, в котором участвовал экс-президент России Дмитрий Медведев.

"Случившееся — досадное недоразумение. Мы уже принесли Анне Абрамовне наши извинения и планируем встретиться лично, чтобы выяснить все обстоятельства. Насколько нам известно, больше проблем с допуском ни у кого не возникло", — сказал Красников.