03 Июня 2024
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Наука и техника Новосибирская область
Фото: nso.ru

«Пространство будущего»: Новосибирская область презентовала научно-технологический потенциал региона на выставке "Россия" на ВДНХ

Уникальная инновационная и научно-образовательная инфраструктура Новосибирской области, а также новые масштабные прорывные проекты, обеспечивающие лидирующие позиции региона как ведущего инновационного центра Сибири, представлены в рамках деловой программы Дней регионального развития «Пространство будущего» на выставке ВДНХ в Москве.

Как сообщили в пресс-службе Правительства региона, 2 июня на выставке «Россия» прошла пленарная сессия «Пространство будущего»: Южно-Сибирский и Ангаро-Енисейский макрорегионы». Перспективы и актуальные вопросы их развития обсудили представители власти и бизнеса, эксперты, научные сотрудники, члены общественных организаций.

В работе сессии приняли участие представители руководства федеральных органов исполнительной власти РФ: Министерства науки и высшего образования, Министерства сельского хозяйства, Министерства энергетики, Министерства природных ресурсов и экологии. Научно-технологический потенциал Новосибирской области представил заместитель Губернатора Евгений Прохоренко.

Новосибирская область входит в пятерку национального рейтинга научно-технологического развития субъектов РФ Министерства науки и высшего образования России. В структуре ВРП региона почти четверть занимает продукция высокотехнологичных и наукоемких отраслей. «Специфика Новосибирской области – в сильном научно-образовательном и инновационном потенциале территории. Численность новосибирских ученых составляет значительную часть российского научного сообщества и почти половину числа ученых СФО. Научная инфраструктура региона сегодня – это 18 уникальных научных установок, 42 центра коллективного пользования. Она включает в себя технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационные центры, сеть институтов развития», – отметил заместитель Губернатора Евгений Прохоренко.

(2024)|Фото: nso.ru

Особое внимание Правительство региона уделяет реализации плана модернизации Новосибирского научного центра (программы «Академгородок 2.0»), разработанного по поручению Президента РФ. Сегодня «Академгородок 2.0» – это 80 проектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Флагман программы – уникальная научная установка класса «мегасайенс» – ЦКП «СКИФ», создающаяся в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Первая очередь ЦКП «СКИФ» будет запущена в 2025 году. Причем практически все оборудование здесь – отечественное и производится преимущественно в регионе.

(2024)|Фото: nso.ru

Еще один флагманский проект программы Академгородок 2.0 – создание современного кампуса мирового уровня НГУ. Кроме того, в 2024 году в регионе стартует реализация другого крупного проекта – Центра масштабирования отечественных научных разработок в области химических и биологических катализаторов. Его основными заказчиками станут предприятия нефте-газопереработки.

(2024)|Фото: nso.ru

В соответствии с поручением Президента РФ, разработана региональная программа развития беспилотных авиационных систем и создан Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Новосибирской области. «Но самое главное – в регионе создана система подготовки будущих исследователей, научных работников и специалистов для высокотехнологичного бизнеса и наукоемких и высокотехнологичных отраслей, начиная со школьной скамьи. Мы нацелены на то, чтобы превратить Новосибирскую область в масштабную кузницу кадров для сферы научных исследований и разработок для всего макрорегиона», – подчеркнул Евгений Прохоренко.

Участники пленарной сессии обсудили потенциал взаимодействия регионов Сибири для реализации Стратегии социально - экономического развития СФО до 2035 года, особо отметили важность реализации ключевых инвестиционных доминант регионов Сибири для укрепления научно-технологического лидерства РФ и экономической мощи страны.

Теги: академгородок 2.0, скиф, научный потенциал новосибирской области, вднх, пленарная сессия


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