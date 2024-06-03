На Ново-Свердловской ТЭЦ завершен ремонт, из-за которого на две недели отключали воду

На Ново-Свердловской ТЭЦ завершен плановый ремонт оборудования. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ПАО "Т Плюс".

Напомним, с 20 мая по 2 июня были организованы работы, которые невозможно провести без полной остановки оборудования станции. Из-за этого в трех районах Екатеринбурга и Березовском отключали горячую воду.

За две недели специалисты провели диагностику паропроводов острого пара, станционных газопроводов, ревизию и ремонт оборудования газораспределительного пункта, а также неотключаемой арматуры. Были выполнены чистка охлаждающей циркуляционной системы градирен, ремонт трубопроводов тепловой сети и питательной воды.

"2 июня теплофикационное оборудование Ново-Свердловской ТЭЦ было успешно включено в работу. Энергетики проводят промывку и прогрев тепломагистралей, горячее водоснабжение потребителей Березовского будет восстановлено вечером 4 июня", - уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что ремонт оборудования теплоисточников необходим для подготовки города к зиме.

Недавно в Екатеринбурге завершился первый этап опрессовок, на котором выявили 23 повреждения.