03 Июня 2024
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Общество Пермский край
Фото: пресс-служба ПГНИУ

В Ботаническом саду ПГНИУ в День защиты детей открылся Парк пермского периода

В День защиты детей, 1 июня, в Ботаническом саду ПГНИУ открылась новая экспозиция, посвященная культурно-историческому бренду региона – Пермскому геологическому периоду.

Пермский геологический период получил мировую известность в 1841 году благодаря уникальным палеонтологическим открытиям шотландского геолога Родерика Импи Мэрчисона на западном склоне Уральских гор в Пермской губернии. Пермский период является одним из самых значимых в истории планеты и развитии жизни: пермские звероящеры являются непосредственными предками млекопитающих, а семенные папоротники – цветковых растений. Кроме того, именно в Пермском периоде берет начало самое крупное в России месторождение калийных и магниевых солей, расположенное на севере региона.

В экспозиции Парка пермского периода представлены 5 полномасштабных реалистичных скульптур звероящеров, живших более 250 млн лет назад. Создание уникальной, наиболее полной в мире экспозиции пермских животных поддержал партнёр университета – ПАО «Уралкалий». Один из ведущих мировых производителей калийных удобрений на протяжении последних двух лет выделил значительные средства на развитие Ботанического сада им. А.Г. Генкеля.

Новая экспозиция стала одним из кластеров целого экскурсионного маршрута, посвященного Пермскому периоду. Другие локации маршрута расположены в фондовой тропической оранжерее, которая сейчас находится на ремонте, и будут открыты для посещения осенью. Там можно увидеть музейную экспозицию миниатюр пермских животных, окаменелые остатки, экспозицию растений Пермского периода. На оранжерейной части маршрута будут представлены полномасштабные роботизированные фигуры пермских звероящеров.

(2024)|Фото: пресс-служба ПГНИУ

«Примечательно, что мы открываем Парк пермского периода в День защиты детей и в Год семьи. Ботанический сад становится большим семейным научным аттракционом: взрослые всегда с удивлением изучают растения, которые спустя 250 млн лет дошли до наших дней в неизменном виде, для детей появился яркий Парк пермских звероящеров. За час можно узнать много нового в геологии, географии и биологии», – рассказывает директор Ботанического сада ПГНИУ, кандидат биологических наук Сергей Шумихин.

(2024)|Фото: пресс-служба ПГНИУ

Первые экскурсии в Ботанический сад с посещением Парка начались уже с сегодняшнего дня.

Теги: парк пермского периода, пгниу, уралкалий


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