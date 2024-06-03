Воды Днепра предлагают перебросить в реки Приазовья

В новый нацпроект "Экология", который будет запущен в 2025 году, предлагают включить переброску части стока Днепра в малые реки Приазовья. Это поможет улучшить экологию рек и опреснить Азовское море, соленость которого сильно повысилась.

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии Жанна Рябцева сообщила "Парламентской газете", что соленость Азовского моря повысилась с 9 процентов в 2006 году почти до 15. Многие виды рыб, типичные для Азова, практически не могут размножаться. Вылов судака уже запретили, а скоро могут запретить и промышленный лов тарани.

Недавно депутаты Госдумы Дмитрий Лоцманов и Эдуард Кузнецов обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой обратить внимание на проблему с ухудшением экологической обстановки вокруг Азовского моря и Приазовья. Они отмечают, что на значительном протяжении Азовского побережья активно протекают обвально-оползневые процессы со скоростью несколько метров в год. Также необходимо чистить степные реки, где нерестится рыба. Пригодных мест для нереста становится все меньше. Вылов рыбы также уменьшается. Необходимо разработать проект, предусматривающий комплекс мероприятий по сохранению Азовского моря и приазовского побережья, призывают депутаты.