03 Июня 2024
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Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал &quot;Вечерние ведомости&quot;/ t.me/ve4ved

Поставил забор и портит деревья? В Екатеринбурге девелопера обвиняют в незаконной застройке сквера усадьбы Малахова

Очередная "скверная" история происходит в Екатеринбурге, однако в этот раз за участок вступились местные власти и лично глава города Алексей Орлов. Речь идет о сквере за усадьбой Малахова, вокруг которого накануне возвели забор. Сделал это арендатор земли - компания ООО "ЮК Барристер", которая уже судится с мэрией за право застраивать территорию.

Забор вокруг сквера за усадьбой Малахова в Екатеринбурге(2024)|Фото: telegram-канал "Вечерние ведомости"/ t.me/ve4ved

Напомним, что застройщик приобрел территорию сквера в аренду в 2002 году, когда она еще относилась к Ц-1 (Общественно-деловая зона городского центра). Однако в 2022 году по решению городских властей зона была заменена на ТОП-1 (территория общего пользования). Застройщику это не помешало. Напротив, он уверен, что имеет право застраивать участок, так как в документах на аренду, которая действует до 2051 года, он относился именно к Ц-1, следует из материалов в картотеке суда.

"Согласно условиям договора аренды земельного участка в отношении земельного участка установлена категория земель - земли населенных пунктов, а сам участок представляется для строительства объекта общественно-деловой застройки. В целях реализации своих прав арендатора, заявитель запросил у ООО "РГС Недвижимость" градостроительный план земельного участка, на основе которого было выявлено, что в отношении земельного участка установлена территориальная зона ТОП-1, назначение которой не соответствует условиям использования земельного участка по договору аренды. При этом согласно выписке из ЕГРН, полученной 05.09.2023, видом разрешенного использования земельного участка является: "Земли общественно-деловой застройки (для общественно-деловых целей)", - говорится в решении Арбитражного суда Свердловской области.

Застройщик подал в суд на администрацию Екатеринбурга, так как в Генплане до 2025 года сквер действительно относился к зоне Ц-1. В мэрии же отметили, что при подготовке Генплана до 2045 года, статус участка был изменен, а потому застраивать его запрещено даже арендатору. Суд встал на сторону местных властей и отказал в переименовании территории и разрешении на строительство, однако ООО "ЮК Барристер" подал апелляцию, которую рассмотрят только в августе. Видимо, это и побудило застройщика действовать, предполагают екатеринбуржцы, ставшие свидетелями внезапного появления забора.

Забор вокруг сквера за усадьбой Малахова в Екатеринбурге(2024)|Фото: telegram-канал "Вечерние ведомости"/ t.me/ve4ved

Глава Екатеринбурга вступился за сквер за домом Малахова, заявив, что возводить там капитальные объекты запрещено законом и согласно Генплану, зеленая зона "ни при каких обстоятельствах не должна превратиться в строительную площадку".

"Арендатор участка предложил администрации изменить зонирование земель, но мы дали принципиальный отказ. Тогда он решил обратиться в суд, но в итоге проиграл дело. Компания подала апелляцию – впереди новые разбирательства. Верим, что судебные инстанции будут на нашей стороне. Незаконную застройку не допустим. Будем действовать твердо при решении этого вопроса!" - заявил Алексей Орлов в своих соцсетях.

Тем не менее, застройщик уже действует. Как отмечает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города, в сквере под покровом ночи уже кто-то портит деревья, чтобы отправить их под снос.

"Они сверлят ствол, заливают внутрь какую-то жидкость, предположительно едкую, которая разъедает дерево изнутри. Затем дерево сносят как аварийное и опасное. Сверлят ночью, на видео заметен человек. Утром - следы его работы. Иным способом вырубить посадки нельзя - власти ничего не разрешали", - сообщает канал.

Теги: Екатеринбург, усадьба Малахова, сквер, застройка, застройщик, забор, деревья


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