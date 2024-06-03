В Академическом районе Екатеринбурга студенческие отряды получили путёвки на Целину

1 июня возле символа студенческих отрядов Свердловской области прошло открытие 61-ой Студенческой Целины, которая в Академическом района проходит в четырнадцатый раз. Торжественное построение приурочили к открытию трудового семестра. Кроме того, движение студотрядов в 2023 году отметило своё 60-летие. На текущий момент на Среднем Урале в движении участвует свыше 3600 учащихся различных вузов: в составах более, чем 100 сплоченных коллективов есть проводники, медики, спортсмены, педагоги и множество других профильных отрядов. Однако для Академичсекого района важны строители – с их помощью главный девелопер восьмого района Екатеринбурга возводит дома и поддерживает порядок в уж готовом жилом фонде.

В честь старта летней трудовой кампании, торжественной площадкой которой, по многолетней традиции, стал самый молодой район столицы Урала, собрались сотни участников студенческих строительных отрядов. Поздравить их пришли и представители компании, которая основала и строит Академический район и которая стала идейным вдохновителем сотрудничества с целинниками. Академический принимает стройотряды с 2010 года: здесь побывали ребята, пожалуй, из всех уголков нашей страны. О соглашении между основателями района АО СЗ "РСГ-Академическое" и молодежной общественной организацией "Свердловский областной студенческий отряд" ещё ни разу никто не пожалел.

"Пожалуй, сегодняшний день является одним из самых важных для студентов, открывающих сегодня эту 61-ую Целину и открывающих её в Академическом районе. Это будет второй праздник для студентов, живущих, как говорится, от сессии до сессии. Молодым строителям я хочу напомнить, что их предшественники вместе с нами более 15 лет назад возводили этот цветущий и самый молодой района Екатеринбурга – Академический! Несомненно, с их помощью на месте торфоразработок сейчас красуются жилые кварталы с современными детскими площадками, многоэтажными стильными домами, роскошным парком. Сейчас этим стройотрядовцам уже более 30 лет, это состоявшиеся люди. А сегодня вы перенимаете у них смену, чтобы и дальше вместе с нами возводить уральский Наукоград", - поприветствовал студентов председатель совета директоров АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Виктор Киселев.

Генеральный директор управляющей компании "Академический" Андрей Сизов напомнил, что открывать целину возле памятника студотрядам стало уже доброй традицией:

"Каждый год в конце весны или в начале лета студенты появляются возле памятника студенческим отрядам, а значит — очередному строительному сезону быть! Поздравляю вас с началом лета, с началом строительного сезона, с Целиной-61".

Трудовое лето у студентов начнётся сразу после окончания сессии: старт очередного сезона Целины символически открывает для молодых специалистов дорогу на строительные площадки как Академического района, так и на объекты в других городах и регионах страны. Там студентам всегда рады, как и сами студенты рады работе. К примеру, в прошлом году молодые строители-целинники побили в Академическом свой рекорд по объему работ за месяц в 2022 году. И заработали за четыре недели свыше миллиона рублей на отряд. Юноши и девушки без дела не сидели: они обновляли отмостки, облагораживали придомовую территорию, красили, шпатлевали и штукатурили в подъездах. Многих из них даже узнают жители и благодарят за труд.