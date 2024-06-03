В Академическом районе Екатеринбурга студенческие отряды получили путёвки на Целину

03 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

В Академическом районе Екатеринбурга студенческие отряды получили путёвки на Целину

1 июня возле символа студенческих отрядов Свердловской области прошло открытие 61-ой Студенческой Целины, которая в Академическом района проходит в четырнадцатый раз. Торжественное построение приурочили к открытию трудового семестра. Кроме того, движение студотрядов в 2023 году отметило своё 60-летие. На текущий момент на Среднем Урале в движении участвует свыше 3600 учащихся различных вузов: в составах более, чем 100 сплоченных коллективов есть проводники, медики, спортсмены, педагоги и множество других профильных отрядов. Однако для Академичсекого района важны строители – с их помощью главный девелопер восьмого района Екатеринбурга возводит дома и поддерживает порядок в уж готовом жилом фонде.

В честь старта летней трудовой кампании, торжественной площадкой которой, по многолетней традиции, стал самый молодой район столицы Урала, собрались сотни участников студенческих строительных отрядов. Поздравить их пришли и представители компании, которая основала и строит Академический район и которая стала идейным вдохновителем сотрудничества с целинниками. Академический принимает стройотряды с 2010 года: здесь побывали ребята, пожалуй, из всех уголков нашей страны. О соглашении между основателями района АО СЗ "РСГ-Академическое" и молодежной общественной организацией "Свердловский областной студенческий отряд" ещё ни разу никто не пожалел.

В Академическом районе Екатеринбурга студотряды получили путевки на целину(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

В Академическом районе Екатеринбурга студотряды получили путевки на целину(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

"Пожалуй, сегодняшний день является одним из самых важных для студентов, открывающих сегодня эту 61-ую Целину и открывающих её в Академическом районе. Это будет второй праздник для студентов, живущих, как говорится, от сессии до сессии. Молодым строителям я хочу напомнить, что их предшественники вместе с нами более 15 лет назад возводили этот цветущий и самый молодой района Екатеринбурга – Академический! Несомненно, с их помощью на месте торфоразработок сейчас красуются жилые кварталы с современными детскими площадками, многоэтажными стильными домами, роскошным парком. Сейчас этим стройотрядовцам уже более 30 лет, это состоявшиеся люди. А сегодня вы перенимаете у них смену, чтобы и дальше вместе с нами возводить уральский Наукоград", - поприветствовал студентов председатель совета директоров АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Виктор Киселев.

Генеральный директор управляющей компании "Академический" Андрей Сизов напомнил, что открывать целину возле памятника студотрядам стало уже доброй традицией:

"Каждый год в конце весны или в начале лета студенты появляются возле памятника студенческим отрядам, а значит — очередному строительному сезону быть! Поздравляю вас с началом лета, с началом строительного сезона, с Целиной-61".

В Академическом районе Екатеринбурга студотряды получили путевки на целину(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

В Академическом районе Екатеринбурга студотряды получили путевки на целину(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Трудовое лето у студентов начнётся сразу после окончания сессии: старт очередного сезона Целины символически открывает для молодых специалистов дорогу на строительные площадки как Академического района, так и на объекты в других городах и регионах страны. Там студентам всегда рады, как и сами студенты рады работе. К примеру, в прошлом году молодые строители-целинники побили в Академическом свой рекорд по объему работ за месяц в 2022 году. И заработали за четыре недели свыше миллиона рублей на отряд. Юноши и девушки без дела не сидели: они обновляли отмостки, облагораживали придомовую территорию, красили, шпатлевали и штукатурили в подъездах. Многих из них даже узнают жители и благодарят за труд.

Напомним, что в Академическом по достоинству ценят трудовые достижения студенческих отрядов. В 2013 году в районе установлена стела, посвященная стройотрядовскому движению. На ней размещены эмблемы всех строительных отрядов, принимавших участие в возведении нового района. За эти годы бойцы студотрядов помогли строить школы, детские сады, рекреационные зоны. Стройотрядовцы приняли участие и в возведении расположенного в районе Храма Святых Божиих строителей. Студенческие отряды стали активными участниками общественной жизни Академического, неотъемлемой частью новой социокультурной общности, сложившейся в районе.

Теги: Акадеимечский, студенческий отряд, целина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети