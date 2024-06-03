В Нижневартовске на сегодняшний день подтоплено 20 приусадебных участков на реке Обь

В Нижневартовске на сегодняшний день подтоплено 20 приусадебных участков на реке Обь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО - Югре.

Кроме того, зафиксировано два перелива через проезжую часть автодороги ведущей в СОНТ "Ремонтник-87". Движение автотранспорта не нарушено. На реке Большой Юган в населенном пункте Тайлакова Сургутского района подтоплено два земельных участка. На реке Вандрас в населенном пункте Салым Нефтеюганского района подтоплено три земельных участка.

12 мая в Нижневартовске ввели режим повышенной готовности из-за половодья. Критический уровень воды - 940 сантиметров. По состоянию на утро, 3 июня, уровень воды в Оби составил 924 сантиметра.