В Екатеринбурге при тушении пожара в квартире нашли плантацию конопли

В Екатеринбурге произошедший в одной из квартир пожар выдал целую плантацию конопли.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, в дежурную часть поступил сигнал от сотрудников МЧС, прибывших на вызов о возгорании в квартире дома по улице Волгоградской. Спасатели рассказали, что обнаружили в жилище подозрительные растения, напоминающие коноплю. Выяснилось, что причиной инцидента стал неисправный провод вентилятора.

Прибывшие на место силовики задержали жильца данной квартиры. Всего из нее было изъято 19 кустов и около 400 граммов высушенных растений. Исследование показало, что изъятое действительно является каннабисом.

Сам 37-летний "плантатор" пояснил полицейским, что выращивал "траву" исключительно для себя. Однако масштабы плантации заставили правоохранителей усомниться в его словах. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Мужчина взят под стражу.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге вынесли приговор 40-летнему хирургу-стоматологу. Врач выращивал дома наркотики и продавал их, за что отправился в колонию.