У российских туристов начались проблемы с оплатой картами в Турции

В Турции у российских туристов появились трудности с оплатой услуг и товаров, передает РИА Новости.

В ряде случаев не проходит оплата по системам из-за санкций, сообщил источник в одном из частных банков в Анкаре.

Отмечается, что банковский сектор ищет пути решения, однако конкретные сроки устранения проблемы не называются.

Ранее СМИ сообщали, что частный бизнес Турции испытывает давление Запада. Направление этого воздействия – антироссийские санкции, особенно по транзакциям через SWIFT.

Из-за давления со стороны США с угрозами санкций турецкие банки отказываются от работы с российскими контрагентами, из-за этого зависают платежи, например, по трансграничной торговле, писал "Коммерсантъ".