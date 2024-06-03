Мамам детей до 7 лет предлагают дать дополнительные выходные

Женщинам с ребенком до семи лет предлагают давать дополнительный оплачиваемый выходной один раз в два месяца. Такой законопроект разработан депутатами ЛДПР, он отправлен на отзыв в Правительство.

Авторы инициативы отмечают, что регулярный профилактический осмотр врачей необходим не только взрослым, но и детям. А если родители работают, это всегда проблематично. Сейчас в Трудовом кодексе нет права взять дополнительный выходной для прохождения диспансеризации ребенка. Депутаты предлагают дополнить главу 41 Трудового кодекса новой статьей о том, что женщине с ребенком до семи лет по ее письменному заявлению предоставят дополнительный оплачиваемый выходной один раз в два месяца. Этот график согласуется с работодателем.

В настоящее время дополнительные выходные могут взять только родители (опекуны, попечители) ребенка-инвалида. Они имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Но чтобы в России не появлялось больше детей-инвалидов, нужно действовать на опережение, считает глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Потому что легче и правильнее своевременно выявлять начало болезни, а не бороться с запущенными последствиями, как это часто бывает.

В России уже много лет наблюдается крайне тревожная тенденция - состояние здоровья детей неуклонно ухудшается. Детей-инвалидов уже более 720 тысяч. Фактически каждый сороковой российский ребенок - инвалид. Здоровых детей не более 12%, заявила ранее член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова. Более чем у половины школьников уже есть хронические заболевания. Роспотребнадзор отмечает стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний за последние 10 лет во всех возрастных группах.