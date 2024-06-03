Банки оценили перспективы единой биометрической площадки НСПК

ВТБ, "Промсвязьбанк", "Дом.РФ", "Почта банк" и "Новиком" положительно оценивают предложенную Национальной системой платежных карт (НСПК) единую площадку биометрических сервисов.

НСПК разрабатывает платформу биометрических сервисов, которая объединит между собой локальные решения банков по биоэквайрингу. Клиенту надо будет дать одно согласие сразу всем участникам платформы НСПК на использование его биометрии. Как предполагается, это можно будет сделать либо через мобильное приложение своего банка, либо через "СБПэй" и выбрать удобный платежный инструмент.

После этого информация о выбранном способе оплаты и единый идентификатор клиента из Единой биометрической системы передается и хранится на платформе НСПК. Отзывы в целом положительные, но вопросы у кредитных организаций остаются, сообщают "Ведомости".

Несмотря на рекордные по объемам утечки, в конце 2022 года власти приняли закон о единой биометрической системе. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о том, что порядка 70 миллионов данных о биометриях уже находятся в обороте, в основном, эти данные собраны банками, операторами связи и другими коммерческими структурами, и законопроект позволит "установить за ними контроль и введет запрет на принудительный сбор биометрии". Но эксперты опасаются все новых утечек, тем более что оператором данных будет коммерческая организация — АНО "Центр биометрических технологий".