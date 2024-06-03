Названы главные темы переговоров Си Цзиньпина и Путина в Китае

Главными темами переговоров председателя Китая СИ Цзиньпина и президента России Владимира Путина в мае в КНР были строительство газопровода "Сила Сибири-2", усиление присутствия банков КНР в России, вопросы по участию Пекина в мирной конференции по Украине в Швейцарии.

Как заявили собеседники Financial Times, вопрос по газопроводу обсуждается Пекином и Москвой долгое время, однако цена на газ, которую предлагает Китай в рамках будущих контрактов, не устраивает РФ. Что касается темы присутствия китайских банков и мирной конференции, то вероятно они привели к прорывам. Так, Китай ранее отказался от участия в швейцарском саммите из-за его бессмысленность без присутствия России.

Кроме того, китайская сторона может вскоре выделить один или несколько банков, которые будут сосредоточены на сделках с Россией, несмотря на риски санкций со стороны Вашингтона.

Ранее китайское издание The South China Morning Post со ссылкой на свои источники в Москве сообщило, что проект "Сила Сибири-2" стопорится из-за нежелания Пекина вкладываться в проект и платить полную цену за транспортировку газа. Якобы КНР понимает, что "Газпром" пытается через Китай частично возместить потерю европейского рынка, поэтому считает себя в более сильном положении, а значит, может диктовать свои условия.