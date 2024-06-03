Дилеры пожаловались на дискриминацию со стороны автопрома

Ассоциация "Российские автодилеры" обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить договоры между производителями, дистрибуторами автотехники и продавцами автомобилей на предмет наличия "элементов монополизма", а также недобросовестной конкуренции и дискриминации дилеров.

Об этом следует из письма исполнительного директора РоАД Игоря Чикина. В ФАС подтвердили его получение и заявили. В ведомстве отметили, что рассмотрят обращение "в установленном порядке".

Российские автодилеры давно пытаются выстроить отношения с автопромом. Их не устраивают условия соглашений с дистрибуторами и производителями, сообщают "Ведомости".

Ранее "Ростех" призывает власти ограничить число китайских автомобилей на внутреннем российском рынке, об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.