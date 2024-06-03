Еврокомиссия может ввести новые санкции против российских СМИ

Европейский союз готов рассмотреть вопрос о расширении перечня СМИ, против которых будут введены ограничения на вещание.

Как заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, это произойдет, если государства-члены единогласно согласятся. Любые подобные решения обсуждаются, готовятся и в конечном итоге принимаются государствами — членами ЕС в рамках внутреннего и конфиденциального процесса, "и именно поэтому мы не можем спекулировать об этом публично", отметил он.

Уточняется, что эти запреты "не считаются санкциями в европейском смысле этого слова", так как ограничительные меры "включают запрет на поездки и замораживание активов".

17 мая Совет ЕС объявил об ограничениях против "Известий", РИА "Новости", "Российской газеты", портала Voice of Europe, сообщают "Известия".