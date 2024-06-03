Обвиняемым в хищении акций BelkaCar запросили сроки

В Тушинском суде Москвы состоялись прения по делу о хищении контрольного пакета акций каршеринговой компании BelkaCar и фирмы "Брайнстон" стоимостью более 360 млн руб.

Для гендиректора компании Singular СIS гражданина ФРГ Ральфа Новака и инвестиционного директора швейцарского инвестфонда Winterberg Group Ильнура Азмуханова прокуратура запросила восемь и семь лет колонии соответственно. Также гособвинение считает необходимым удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны на 4 млрд руб.

Обвиняемые вины не признают. Их защита настаивает на оправдании. Еще двое, как считает следствие, участников преступления — немецкий бизнесмен Фабиан Кройхер и предприниматель Борис Зимин (включен в реестр иноагентов), сын основателя "Вымпелкома" Дмитрия Зимина — находятся в розыске и арестованы заочно, сообщает "Коммерсант".