Директор воронежской школы уволилась после скандала с раздеванием перед ЕГЭ

Директор школы № 11 в Воронеже написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Как сообщает Voronezh1 со ссылкой на мэрию города, это связано с выходом на пенсию.

На сайте школы говорится, что ее директором является Лариса Хопрова, которая занимала должность с 2011 года.

Женщина руководила школой, родители учениц которой пожаловались, что их дочерей заставляли снимать бюстгальтеры в другой воронежской школе - № 62, где девушки должны были сдавать ЕГЭ по русскому языку.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что после проверки информация о раздеваниях не подтвердилась, "все было сделано в соответствии с регламентом". Следственный комитет России сообщил, что начата доследственная проверка ситуации.