Родные Заворотнюк: мошенники пытаются выманить деньги под видом семьи

Злоумышленники пытаются выманить средства у друзей и коллег скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк.

Они это делают со страниц, замаскированных под профили близких артистки, сообщила семья актрисы в соцсетях, разместив скриншот сообщения из Telegram, в котором неизвестный от имени вдовца актрисы Петра Чернышева пишет одной из ее знакомых.

"Если у тебя есть возможность хоть как-то помочь нам, будем очень признательны", — написал мошенник.

"Вот такие сообщения приходят друзьям и коллегам Насти. Никогда Петр не делал и не сделает ничего подобного. Он также не зарегистрирован ни в одной соцсети. Пожалуйста, будьте бдительны! Не переводите никому денежные средства якобы в помощь семье", — сказано в посте родственников актрисы.

Актриса боролась с опухолью головного мозга - глиобластомой. Врачи частной клиники, где лечилась Анастасия Заворотнюк, в последнее время не брали денег с семьи пациентки – в знак уважения и любви к актрисе. Близкие перепробовали все методы лечения глиобластомы головного мозга, звезде сделали две операции.