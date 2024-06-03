Депутаты захотели сократить рабочую неделю для женщин с несовершеннолетними детьми

Фракция ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким 3 июня внесет на рассмотрение проект закона об установлении для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми сокращенной рабочей недели.

Как следует из пояснительной записки, предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, на один час в неделю. Если документ будет принят депутатами, время их работы составит 39 часов в неделю. Инициатива направлена на предоставление женщинам с двумя и более детьми больше свободного времени, "которым они вправе распорядиться по своему усмотрению".

Уточняется, что существенно продолжительность рабочего времени не изменится, а предлагаемые меры не повлекут за собой колоссальных последствий для рынка труда и не скажутся отрицательным образом на заинтересованности работодателей в найме женщин, имеющих двух и более несовершеннолетних детей.

Слуцкий считает, что не учитывается особая эмоциональная и физическая нагрузка, которую берет на себя мать, сообщает ТАСС.