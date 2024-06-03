Немецкий генерал допустил применение украинских Patriot по целям над Россией

Украина может применить поставленные ей зенитно-ракетные комплексы Patriot для поражения целей в небе над Россией.

Об этом сообщил руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.

"Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут также использоваться в районе Харькова и над Россией", – заявил Фройдинг, сообщает ТАСС.

Сегодня Украина имеет несколько Patriot, поставленных Западом, две такие системы Киев получил от Германии.

При этом инициатива Германии по усилению противовоздушной обороны украинского режима руками европейских стран почти никем в Европе не поддержана.