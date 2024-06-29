Из украинского плена освобождены два священника УПЦ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о томи, что на этой неделе освобожден и возвращен в Россию из украинского заключения митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого принял Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Также возвращены в Россию священники Украинской православной церкви Московского патриархата Николай Закроец и Александр Лунегов", - написала Москалькова в своем telegram-канале.

Ранее в первый день лета российские военнослужащие вернулись из украинского плена - самолет с 75 освобожденными приземлился ночью. Из военно-транспортного самолета солдат пересадили в автобусы.